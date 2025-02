Lanazione.it - Gianardi prende otto. Fuori di Spezia in testa

La ventiquattresima giornata è stata pronosticata da Nicoladel gruppodiche ha centratorisultati della Schedina’s Confidential, in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. A seguito del risultato ottenuto idibalzano inalla classifica con 14 punti, scendono al secondo posto Cavatorti e Avamposto Bianconero (10); terzi Pucciarelli e Alta Fedeltà (8); quarti Aquile di Riomaggiore e Orgoglio Spezzino (6); quinti Riviera, Bragazzi, Noi sonà per le Aquile, Fedelissimi, Romito (5); sesti Tutti pazzi per le Aquile, Asc & Co e Spezzini Distinti (4); settimo Belini Frizzanti; ottavo Vecchia Guardia (2). Pronostica la venticinquesima giornata Luigi Arpe del club Romito: Brescia-Salernitana 1, Cosenza-Carrarese 1,Cremonese-Südtirol 1, Frosinone-Catanzaro 2, Juve Stabia-Bari 2X, Mantova-Sassuolo 2, Pisa-Cittadella 1X, Reggiana-Cesena 2, Sampdoria-Modena 2,-Palermo 1X.