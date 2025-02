Ilgiorno.it - Giacomo Matteotti divide il consiglio comunale: “No alla commemorazione”

Leggi su Ilgiorno.it

Quintano (Cremona) – Aula spaccata su. Da una parte c’è la minoranza di Europa Verde che vorrebbe ladel parlamentare ucciso cento anni fa. Dall’altra il sindaco Elisa Guercilena, che “resiste“ al pressing di un momento per ricordare la figura del deputato ucciso dal fascismo. Tutto nasce lo scorso 17 dicembre quando inarrivò una mozione di Europa Verde che chiedeva di commemorare. “Avevamo chiesto al sindaco Elisa Guercilena di individuare il modo migliore per una cerimonia: un convegno, una serata o anche un semplice momento in- spiega Leonardo Del Priore, capogruppo di Europa Verde -. La risposta ci ha sconcertato: dal momento che la sua non è una lista di partito ma civica, ha fatto capire che non intendeva affrontare questi argomenti”.