Giaccherini esaltato dal Bologna

dal“Ormai è una big, ma lo avevo già capito dieci anni che il progetto era importante: ecco il segreto dietro il successo”Emanueleha rilasciato un’intervista a La Repubblica disul momento dei rossoblù dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta e la lotta per tornare in Champions League. Di seguito le sue parole.ROSSOBLU’ UNA BIG – “Sì, infatti si sta confermando sui livelli dell’anno scorso, ha consolidato quel tipo di mentalità, è cresciuto via via in identità nelle partite europee e ora che sta bene fisicamente vediamo il suo vero valore. Ha perso i giocatori chiave della cavalcata Champions. Zirkzee e Calafiori ma anche Ferguson per il lungo infortunio; ha scelto Italiano che ha saputo reinventare modulo e modo di giocare, ha preso calciatori che son subito entrati nei meccanismi.