Calcionews24.com - Giaccherini esaltato dal Bologna: «Ormai è una big, ma lo avevo già capito dieci anni che il progetto era importante: ecco il segreto dietro il successo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Emanuele, ex calciatore del, sul momento positivo che sta vivendo la squadra di Italiano Emanueleha rilasciato un’intervista a La Repubblica disul momento dei rossoblù dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta e la lotta per tornare in Champions League. Di seguito le sue parole. ROSSOBLU’ .