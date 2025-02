Ilgiorno.it - Ghigo Renzulli, l’altra metà dei Litfiba: “A Piero Pelù voglio bene, ma non lo capisco”

Milano – “Suono un’oretta, quindi dodici brani o giù di lì, perché poi c’è l’incontro col pubblico e il firmacopie” anticipaparlando dello showcase con cui presenta sabato sera al pubblico del Legend Club la sua nuova fatica discografica.dei, infatti, si racconta col repertorio di “Dizzy”, terzo capitolo della collana strumentale “No Vox” uscito a dicembre, e il sostegno di Richard Nielsen Cocciarelli alla batteria, Mauro Lallo al basso, Fabrizio Simoncioni alle tastiere. “La musica strumentale è più difficile da portare sui palcoscenici di quella cantata” ammette il chitarrista campano trapiantato a Firenze, 71 anni, “ma può arrivare a tutti perché non ha confini linguistici”. Parliamo di “Dizzy”. “Durante la lavorazione il disco si chiamava in un altro modo, ‘Sound of joy’, il suono della gioia; con riferimento ad un album di Sun Ra & The Arkestra registrato nel ’56 surfando sull’onda del filone “exotica” in voga quegli anni.