Germania gli ultras contro l’estrema destra | il Bayern sfoggia lo striscione contro Merz Promotore del Fascismo

Tra sabato e domenica inc’è stata la protestal’avvicinamento tra Cdu e Afd, non solo in strada, ma anche negli stadi. A pochi giorni dalle elezioni preoccupa, infatti, la mozione anti-migranti di, nonostante la sua rassicurazione che non ci saranno alleanze elettorali con.E durante il match traMonaco e Holstein Kiel, glibavaresi del gruppo Schickeria hanno esposto lochiamando Cdu e Csu “promotrici del”.Inglidi diversi club schieratiIl clima teso nel calcio si fa sentire, in generale, da molte tifoserie, che negli ultimi due turni di campionato hanno realizzato coreografie per il Giorno della Memoria; e in particolare glidel Friburgo (“Corillo”) hanno steso unoin curva dove era raffigurato un pugno che distrugge una svastica, con la scritta “Mai perdonare, mai dimenticare”.