Oasport.it - Germania 1 vince il singolo misto dei Mondiali di slittino, gli equipaggi italiani lontani dal podio

1 ha fatto suo ildei Campionatidi2025 di Whistler (Canada). Sul budello della British Columbia (caratterizzato da temperature molto rigide attorno ai -8°) il duo teutonico non ha lasciato scampo ai rivali, rifacendosi della gara di doppiodisputata in precedenza e conclusa con un argento e un bronzo alle spalle dell’Austria.Come detto, quindi,1 (Max Langenhan e Julia Taubitz) ha chiuso con il tempo di 1:22.354 con 95 millesimi di vantaggio su Stati Uniti 1 (Jonathan Eric Gustafson e Emily Sweeney) mentre completa ilAustria 2 (David Gleirscher e Madeleine Egle) a 324.Quarta posizione per Lettonia 1 (Kristers Aparjods e Elina Ieva Bota) a 352 millesimi, quinta per Austria 1 (Nico Gleirscher e Lisa Schulte) a 419 mentre chiude al sesto posto Australia/Svizzera (Alexander Micheal Ferlazzo e Natalie Maag) a 439.