Calcionews24.com - Genoa, Vieira: «Siamo difficili da affrontare, contro il Torino servirà questa cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Patrick, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblùil. I dettagli Patrickha parlato in conferenza stampa in vista della partita delil. CHE PARTITA SI ASPETTA – «Una partita complicata e difficile ma noiuna squadra difficile da. Dobbiamo avereconcentrazione in .