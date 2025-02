Lettera43.it - Generali-Natixis, il Gruppo italiano spiega i dettagli dell’accordo e rassicura gli investitori

Leggi su Lettera43.it

Il 21 gennaio 2025ha annunciato la firma di un memorandum d’intesa con Bpce, secondobancario francese e quarto nella zona euro, per la creazione di una joint venture tra le rispettive società di asset management, ovveroInvestments Holding eInvestment Managers. L’operazione porterà alla creazione di un operatore globale da 1.900 miliardi di masse gestite, al nono posto a livello mondiale e leader nell’asset management in Europa con 4,1 miliardi di ricavi. Per illustrare idel progetto, fornire delucidazioni ere gli, ilha creato una pagina dedicata sul proprio sito corporate, dove racconterà la ratio strategica della partnership e i suoi elementi chiave. Qui saranno raccolti comunicati stampa, presentazioni alla comunità finanziaria e contenuti video (ine in inglese) in cui il top management descriverà l’operazione e il collegato piano di crescita nell’industria globale dell’asset management.