Liberoquotidiano.it - "Gaza resort"? Ecco cosa vuole davvero Trump (e cosa sta accadendo nel cuore dell'Europa)

Donaldfare il “”, questa è la riduzione ai minimi termini di quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti e di quello che pensano gli opinionisti à la page, i quali si fermano sempre alle parole, alla superficie, alla schiuma'onda, e non colgono mai il significato profondo di quello che dice il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Quandosostiene il trasferimento dei palestinesi in altri territori (la Giordania e l'Egitto in primis), sta mandando alla comunità internazionale (mentre al suo fianco c'era il premier israeliano Bibi Netanyahu) un messaggio molto chiaro: la Casa Bianca non crede in questo scenario, alla soluzione due popoli e due Stati, per il semplice motivo chenon si può ricostruire con Hamas che tenta di riarmarsi e con un'Autorità palestinese che non ha né autorità né autorevolezza.