Formiche.net - Gaza e Iran, la doppia mossa geopolitica di Trump

Nella stessa giornata in cui Donaldha annunciato il suo controverso piano per, ha anche pubblicamente aperto a un possibile accordo sul nucleareiano. Due mosse apparentemente contraddittorie, ma che riflettono un approccio transazionale alla politica estera, dove ogni dossier diventa parte di una strategia più ampia per ottenere vantaggi su diversi fronti.Il piano per: Israele rafforzata e le reazioni arabeha presentato il suo piano per, promettendo di trasformare la Striscia in una “Riviera del Medio Oriente” attraverso il trasferimento di gran parte della popolazione palestinese in luoghi dove saranno più “sicuri e liberi” – come ha detto oggi, obliterando alcuni tentativi di normalizzazione della sua proposta cercati dalla Casa Bianca e dal dipartimento di Stato.