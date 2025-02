Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Conte a La7: “Se fossi premier, direi a Trump di rimangiarsi la sua fesseria. Meloni non lo farà, va negli Usa solo per i bacetti”

vuole trasferire in modo forzato i palestinesi in Egitto e in Giordania e trasformare la Striscia dinella ‘Riviera del Medio Oriente‘? Sepresidente del Consiglio italiano, chiederei un colloquio telefonico e gliche ha detto una. E aggiungerei di rimangiarsela subito. Manon lo fa e non lomai, perché va a Washingtonper prendere iprima da Biden e adesso da“. Sono le parole del leader del M5s, Giuseppe, in collegamento con la trasmissione L’aria che tira (La7) da Bologna al sit-in di 50 lavoratrici e lavoratori delle aziende del gruppo La Perla, attualmente in liquidazione. Quaranta dipendenti si son visti la cassa integrazione cessata da gennaio perché scaduta, per altri 10 la cig finisce ad aprile.sottolinea: “È impensabile deportare un’intera popolazione da: i palestinesi rimarranno a, anzi li dobbiamo difendere perché dopo un anno e mezzo di sterminio sistematico ora abbiano il dovere di garantire loro un futuro indipendente e un cambiamento della politica”.