Garlasco, respinto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il ricorso di Alberto Stasi

Si chiude un altro, forse l’ultimo capitolo “giudiziario” nell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi. Ladeiha dichiarato irricevibile ilcon cui si chiedeva di annullare la condanna definitiva a 16 anni di reclusione presentato da, l’ex studente della Bocconi che sta espiando la pena con l’accusa di aver ucciso la fidanzata a(Pavia) il 13 agosto del 2007.Nellamentava la violazione dei suoiin quanto nel secondo giudizio di appello non sarebbero stati sentiti un paio testimoni su alcuni argomenti richiestisua difesa. Sul punto la Cassazione nel 2018 aveva già rigettato unstraordinario ribadendo che non c’erano stati errori., che già da tempo lavora all’esterno del carcere di Bollate, dovrebbe chiudere il suoi debito con la giustizia, scontando la pena, tra circa tre anni e mezzo.