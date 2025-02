Internews24.com - Galli avvisa l’Inter: «Giocare contro la Fiorentina vuol dire questo»

di RedazioneGiovannisi è espresso al Brivido Sportivo versoInter di questa seraGiovanniha parlato al Brivido Sportivo della partita in arrivo trae Inter, che si preannuncia complicata da ambo i lati.LE PAROLE – «i nerazzurri sarà una partita difficile per chiunque, sono una macchina da guerra, probabilmente la squadra più forte del campionato. Hanno la coppia d’attacco migliore della Serie A, una difesa solida, grande talento e fisicità. È un gruppo che sta bene e punta al titolo. Tuttavia, lanon può e non deve affrontare la partita come sconfitta in partenza. Mi aspetto che Palladino confermi la squadra vistala Lazio, senza fare rivoluzioni, e che affronti la partita con equilibrio, cautela e la determinazione di colpire quando si presenterà l’opportunità.