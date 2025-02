Bergamonews.it - Furto al teatro Donizetti, trovato il responsabile. Arrestato anche il vandalo dei semafori in Porta Nuova

Bergamo. È indagato in stato di libertà peraggravato un 32enne italiano già noto alle forze dell’ordine, ritenutodell’intrusione avvenuta nella notte tra sabato e domenica aldi Bergamo.La visione delle immagini registrate dalle telecamere delha permesso agli agenti delle Volanti della Polizia di Stato di riconoscere l’uomo, individuato durante un controllo in città.Secondo la ricostruzione dei fatti, il malvivente si sarebbe introdotto neldi notte e avrebbe rovistato nelle casse del bar, asndo all’incirca 250 euro. Allo stesso è stato notificatoun Foglio di Via della durata di 3 anni emesso dalla Questura.La notte scorsa, i poliziotti delle volanti sono intervenutiin largo, dove un uomo di origine nigeriana, regolare sul territorio nazionale senza fissa dimora, ha divelto e danneggiato ipresenti.