Riminitoday.it - Furti di identità, frodi nei pagamenti e truffe sentimentali: un incontro sui rischi del web nell’ex quartiere di Miramare

Leggi su Riminitoday.it

C'è stata partecipazione al secondosul tema “Ledigitali: quali sono le più diffuse, come riconoscerle e i consigli per difendersi”, che si è svolto ieri pomeriggio alla sede dell’exdi, in piazza Decio Raggi. Più di 100 persone hanno seguito con interesse gli.