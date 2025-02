Abruzzo24ore.tv - Furti a Pescara: due giovani arrestati in flagrante con refurtiva

- Dueper furto di auto e biciclette: colti indalla Polizia durante un controllo di routine. A, nella giornata del 4 febbraio, le forze dell'ordine hanno arrestato due, rispettivamente di 23 e 25 anni, sorpresi mentre tentavano di sottrarre due biciclette nei pressi della stazione di Portanuova. I proprietari, che si trovavano nelle vicinanze, hanno notato i movimenti sospetti dei due individui che, dopo aver parcheggiato un'auto, stavano caricando le bici, del valore di 1.300 e 200 euro, sul veicolo. Intervenuti prontamente, i proprietari hanno cercato di fermarli, e proprio in quel momento una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è giunta sul posto. Gli agenti sono riusciti a bloccare i due, entrambi residenti a, e li hanno condotti in Questura per ulteriori accertamenti.