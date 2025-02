Ilfoglio.it - "Fuori dall'Oms". La Lega mette il centrodestra contro Bertolaso in Lombardia

Leggi su Ilfoglio.it

Ne avevano già parlato alla Camera, scomodando la coppia Borghi & Bagnai. Adesso, riprovandoci sui territori, arrivano a sconfessare un assessore della loro maggioranza. Stiamo parlando dellae della battaglia per "uscire'Oms", in un moto d'emulazione trumpiana. Visto che uno dei primi atti ufficiali del neo presidente americano è stata proprio l'uscita degli Usa'Organizzazione mondiale della Sanità. Ieri il Consiglio regionale dellaha discusso una mozione presentata dal consigliere regionale Emanuele Monti. In cui si chiedeva alla giunta del presidente Fontana di "sostenere il governo nella valutazione anche di un eventuale disimpegno’Oms dell’Italia qualora gli Usa persistano nella volontà di recedere e qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi".