Frosinone vs Catanzaro | le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I calabresi nel loro miglior momento stagionale fanno visita ai ciociari sempre più destinati alla retrocessione.vssi giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono in caduta libera, e rischiano seriamente la retrocessione. D’altronde la classifica parla chiaro con il penultimo posto a quota 21 punti, frutto di 4 vittorie, nove pareggi e 11 sconfitte. Anche l’arrivo di Greco in panchina non è servito a molto, se si pensa che sotto la sua gestione, sono arrivati due pareggi, tre sconfitte ed una sola vittoria. Il tempo a disposizione sta per scadere, serve una svolta subito.I calabresi sono, invece, in gran spolvero, con il quinto posto a quota 35 punti.