Frode fiscale per oltre 100 mln di euro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.15per100mln diLa Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto un'associazione a delinquere resasi responsabile di numerosi reati tributari, fra cui frodi fiscali e indebita compensazione per crediti d' imposta per quasi 104 milioni di. Le indagini riguardano 87 persone e 4 società in varie province italiane di cui 23 in provincia di Reggio Emilia. Complessivamente le persone indagate nell'operazione denominata Ombromanto, sono 179. Le indagini coinvolgono numerose province fra cui Torino, Milano, Roma, Napoli, Crotone e Trapani.