Friggitrice ad aria, cosa si può cucinare e perché utilizzarla

Sono tanti gli elettrodomestici che negli ultimi anni sono entrati a far parte della nostra vita: complice l’evoluzione della tecnologia, possiamo fare affidamento su numerosi prodotti pronti a rivoluzionare la nostra routine culin. Per chi ama la frittura, ma sa di non poter esagerare troppo a tavola, la soluzione è laad: grazie a questo dispositivo è possibile preparare un pasto croccante in pochi minuti ma senza usare troppi grassi. In breve, si ottiene un prodotto molto simile a quello fritto ma molto più salutare (aspetto che naturalmente dipende dalla ricetta).Cos’è laad?Ormai èad. mania! Proprio così: questo dispositivo ha messo d’accordo un po’ tutti, ancheconsente disenza utilizzare grandi quantità d’olio, poiché sfrutta un meccanismo basilare, ovvero quello dell’calda per rendere i cibi molto croccanti e asciutti.