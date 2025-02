Freestyle Flora Tabanelli vince la Coppa del Mondo di Big Air | basta il secondo posto ad Aspen

Leggi su Sportface.it

Insuperabile:ladeldi Big Air, ma si prende anche il primodella classifica generale di. L’ultimo capolavoro dell’azzurro arriva adnegli Stati Uniti, dove conquista il(quinto podio consecutivo) nel Big Air e con una gara in anticipo si guadagna la certezza matematica di chiudere in testa nella classifica di specialità. L’ennesima impresa di un’azzurra che deve ancora compiere 18 anni (il 20 novembre le candeline) ma che è già una delle protagoniste dello sport italiano in vista dell’appuntamento di Milano-Cortina. Nello Slopestyle sta crescendo, ma nel Big Air non ce n’è per nessuna: una vittoria, tre secondi posti e un terzo nelle cinque gare disputate in stagione. Al termine del calendario manca solo la prova finale di Tignes (12-13 marzo), maha 400 punti ed un margine di 184 sulla cinese Liu Mengting, assente negli Stati Uniti.