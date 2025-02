Oasport.it - Frederic Vasseur: “Per vincere il Mondiale di F1 bisognerà rischiare, puntiamo ad avere una buona vettura da subito”

Il prossimo 19 febbraio scopriremo le forme della nuova Ferrari che darà la caccia ai due titoli (piloti e costruttori) in F1. L’obiettivo non è una novità e la Rossa vuol cominciare col piglio giusto, seguendo il percorso che le ha permesso di essere il team a ottenere più punti nella seconda parte di stagione, dalla pausa estiva in avanti.Certo, alla prova dei fatti, ilpiloti è stato conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) e quello dei marchi dalla McLaren, spuntandola nel confronto proprio con la scuderia di Maranello. Per questo, il target sarà quello di iniziare fin dain maniera convincente per non trovarsi poi a dover inseguire i principali competitors, in considerazione anche di quanto accadrà nel 2026. Il pensiero è alla stagione dei grossi cambiamenti regolamentari.