Frattesi Inter l’ex Roma via a giugno? Ecco a che cifre può partire il centrocampista

di Redazione, ilexpotrebbedurante la prossima sessione di calciomercato estiva:a qualie condizioni Secondo quanto riportato da Tutto Sport, Davide, attualedell’ed ex giocatore della, potrebbe essere al centro di un importante trattativa durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Nonostante il giocatore abbia mostrato dei segni di ripresa nell’ultimo periodo, il suo ruolo all’no della rosa nerazzurra non sembra inamovibile, e questo ha alimentato speculazioni su una sua possibile partenza.Il valore di mercato diè stimato intorno ai 45 milioni di euro, cifra che l’potrebbe richiedere nel caso in cui decidesse di cederlo. Oltre al fattore economico, le condizioni personali del calciatore e il suo desiderio di maggiore minutaggio potrebbero influenzare la decisione finale.