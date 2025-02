Lanotiziagiornale.it - Fratelli d’Italia cita in giudizio Report: chiesto un risarcimento da 50mila euro

Dopo la circolare bavaglio arriva anche la denuncia bavaglio. Per la prima volta, un partitoun programma televisivo in, chiedendoalla trasmissione di Rai 3,, e al giornalista Giorgio Mottola. Lazione inarriva da, partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.L’atto punta il dito contro la puntata diin cui viene presentata l’inchiesta “La mafia a tre teste”: la richiesta è di undi. Nell’inchiesta, come si spiega sul sito della Rai nella pagina dedicata a, si racconta come a Milano ci siano “esponenti apicali delle tre più importanti organizzazioni mafiose” che “pianificano insieme affari e agganci con la politica”.racconta di “un sistema criminale che negli ultimi anni è riuscito a infiltrare settori economici e finanziari strategici del territorio milanese e sono riusciti a entrare in contatto con alcuni tra i politici lombardi più in vista diche attualmente ricoprono incarichi al governo e nelle istituzionipee”.