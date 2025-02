Ultimouomo.com - Frank Anguissa è il Calciatore del mese AIC di gennaio 2025

«Da qui non ti muovi, resti con me» gli ha detto Antonio Conte quest’estate, quando dopo una stagione sottotono André-sembrava sul punto di lasciare il Napoli. L’allenatore ha avuto ragione a volerlo con sé: oggiè uno dei protagonisti della squadra prima in classifica, così decisivo in tutto - attaccare, difendere, costruire e distruggere - da aver vinto il premio diAIC del, unin cui il Napoli è uscito con tre punti da quattro partite difficili contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus.In queste quattro partiteha servito due assist e segnato due gol, numeri da attaccante. I due assist sono arrivati vittoria contro l’Atalanta: nel primo ha recuperato il pallone e poi si è inserito per ricevere il passaggio di Neres e crossare all’indietro per il suo partner McTominay; nel secondo si è allargato sull’esterno e ha pennellato un perfetto cross per la testa di Lukaku.