Franco Gabrielli lascia, missione compiuta per il super poliziotto di Sala

Milano, 6 febbraio 2025 –il suo incarico, ex capo della Polizia nominato nel 2023 delegato per la sicurezza e la coesione sociale dal sindaco di Milano, Giuseppe. Un addio concordato e programmato sin dalla sua nomina quando aveva espresso l'intenzione, nell'ambito del suo mandato a titolo gratuito di riorganizzazione della Polizia locale, di portare più personale possibile per strada. Sicurezza,: "Milano non è Gotham City" “Sono riuscito a portare il migliore che c’è – erano state le prime parole di– Milano può essere un buon laboratorio, anche politico. La sinistra deve dare risposte alla richiesta della sicurezza che viene dalla gente e non può essere solo repressione”. Gotham City Quel giorno, in occasione della sua prima uscita pubblica, Grabrielli aveva voluto sottolineare “che questa città non vive una condizione di emergenza e non è Gotham City, ma è una città grande e complessa, che vuole sempre più avere standard di sicurezza che intercettino le esigenze dei suoi cittadini”.