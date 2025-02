Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Il nuovo motore lavora bene, ma in frenata… Stesso feeling con Marquez”

Leggi su Oasport.it

ha siglato il quinto tempo nella seconda giornata di Test MotoGP sul circuito di Sepang, nonostante una scivolata senza conseguenze durante la mattinata. Il due volte Campione del Mondo ha proseguito il proprio lavoro con il, che sembra offrire un vantaggio in termini di erogazione e accelerazione. La moto dello scorso anno, però, sembra essere ancora più performante per quanto riguarda l’inserimento in curva e la frenata.Il piemontese ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky al termine della sessione odierna in Malesia: “Ilche viene fuori da questo test, sarà loper due anni, quindi è fondamentale fare scelte ponderate, senza fretta, considerato che partiamo da una base fantastica che era la GP24. Quello che è venuto fuori oggi è che il, quello della GP25, stando molto