Anteprima24.it - FOTO/ Scuola “Federico Torre”, ruspe al lavoro: iniziato l’abbattimento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via le operazioni di abbattimento della”, oggetto di un ingente finanziamento con i fondi del PNRR che consentirà di ricostruire in maniera totale l’edificio nel pieno rispetto delle più recenti normative antisismiche e di sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi gli operai avevano provveduto a smaltire il vecchio impianto elettrico, ultima fase propedeutica e indispensabile per dare il via alla demolizione dell’edificio. Lehannoil lorodalla zona della palestra. L'articolo”,alproviene da Anteprima24.it.