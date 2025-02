Anteprima24.it - FOTO/ Fondi PNRR: all’Istituto Rampone nuovo laboratorio informatico

Tempo di lettura: 2 minutiDiciotto computer costituiscono la dotazione di unSuperiore “Palmieri –– Polo” di Benevento.Lo spazio di ricerca è stato inaugurato questa mattina alla presenza del dirigente scolastico Nazzareno Miele, del Rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora e dei rappresentanti di alcune aziende che lavorano nel territorio.Finanziato con i, iloffrirà a studenti e docenti strumenti innovativi per la formazione nel campo delle nuove tecnologie e per la didattica immersiva degli indirizzi dello storico Istituto Tecnico: Amministrazione, Finanza e Marketing, Grafica e Comunicazione, Informatica e Telecomunicazioni.L’iniziativa si inserisce in un progetto lungimirante di innovazione didattica, che punta sulle competenze dei docenti e sulle più avanzate tecnologie nel settoree digitale per fornire agli studenti esperienze di apprendimento uniche e stimolanti.