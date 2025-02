Anteprima24.it - FOTO/ “Fare tesoro della memoria contro nuove discriminazioni”

Tempo di lettura: 5 minutiper contrastareforme di discriminazione. E’ il monito lanciato dall’ingegnere Nando Taglicozzo, sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di Roma, agli studenti dell’IC Aurigemma di Monteforte e dell’Ic Calvario Covotta di Ariano, nel corso dell’in, dal titolo “16 ottobre 1943. “Il destino su un pianerottolo: storia di persecuzione e speranza”, tenutosi questa mattina al Polo Giovani. Un confronto prezioso, inserito nel “Progetto”, fortemente voluto dalla dirigente dei due istituti Filomena Colella e coordinato dalle docenti Paola Romano dell’IC Aurigemma e Maria Carmela Grasso dell’IC Calvario Covotta di Ariano.Tagliacozzo sottolinea con forza come “l’antisemitismo non sia mai stato sconfitto. E’ stata sconfitta la Germania nazista ma non l’ideologia che ha condotto alla Shoa”.