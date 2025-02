Liberoquotidiano.it - "Forse abbiamo avuto fretta": clamoroso, i dubbi dei vertici di Nove su Amadeus

Susbagliato? Ilo, dopo il flop di Chissà chi è, ha lambito anche idi. Infatti l'amministratore delegato di Warner-Discovery, Alessandro Araimo, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica per fare il punto sulla situazione dell'azienda televisiva. E nel colloquio, tra i vari temi trattati, ha parlato ovviamente anche dell'arrivo di, il cui debutto non ha prodotto i risultati sperati, tanto che il già citato Chissà chi è, in access prime time, è stato chiuso in anticipo rispetto alle previsioni: non si schiodava da poco più del 2% di share. Araimo ha ammesso che probabilmente la scelta di mandarlo subito in onda potrebbe essere stata afta: "un po'ha iniziato a lavorare per noi il primo settembre 2024 e alla fine del mese l'artista era già sul palco con la conduzione del Suzuki Music Party e della prima puntata di Chissà chi è.