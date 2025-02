Internews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Inter: le scelte di Inzaghi e Palladino

di Redazione: chi hanno scelto i due tecnicie Simoneper la sfida del FranchiCi siamo al Franchi per, il match valido per il recupero della 14a giornata di Serie A, che andrà in scena all’Artemio Franchi. La gara riprenderà dal minuto 17, istante nel quale Edoardo Bove è stato colpito dal malore in campo. Nerazzurri reduci dal pareggio all’ultimo minuto nel derby contro il Milan, mentre laha battuto il Genoa nell’ultimo incrocio di campionato.Il tecnico nerazzurro concede un turno di riposo a Pavard, Barella e Dimarco: in difesa con De Vrij e Bastoni c’è Bisseck, mentre a centrocampo ecco Frattesi con Calhanoglu e Mkhitaryan. A sinistra chance per Carlos Augusto. In attacco confermata la coppia Lautaro-Thuram.