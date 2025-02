Sport.quotidiano.net - Forlì, chi gioca con Perkovic è un dilemma . Dawson o Harper? I numeri non aiutano

Leggi su Sport.quotidiano.net

ha ripreso a marciare in campionato, ma non ha ancora risolto la ‘grana’ dei suoi stranieri. Appurato che, ormai, Toniè un punto fermo dello scacchiere biancorosso, chi sarà ad affiancare stabilmente il croato da qui al termine della stagione tra Demontee Shawn? I persistenti problemi fisici dell’israeliano non possono fornire alcuna garanzia sulla sua tenuta, ma anche l’ex Elan Chalon continua a non convincere, a dispetto del buon rientro contro Torino una settimana fa. In vista del big match domenica contro la capolista Udine, dunque, la questione si riproporrà.è reduce dalla maestosa stoppata che, a Desio, ha regalato ai biancorossi la vittoria su Cantù. Ma, al tempo stesso, anche da una delle prestazioni più scialbe della sua intera stagione: una ‘virgola’ da 0/8 dal campo in 29’ di impiego.