Foppolo, l'ufficio postale si prepara ad accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione

Poste Italiane comunica chedisito in via Moia 24, dal prossimo 15 febbraio, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità deie dell’accoglienza.La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa deiDigitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ainei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.In particolare, i lavori alcomprendono la riorganizzazione degli spazi e il restylingsala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso aie le operazioni ai clienti,Alla riapertura sarà inoltre possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente a sportello: il cedolinopensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.