Bergamonews.it - Fonti Pineta acqua ufficiale del campionato Mondiale ‘Bergamo-Schilpario 2025’

Iljunior di sci di fondo, che sta riunendo in Val di Scalve giovani talenti da tutto il mondo, rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio orobico e promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.Da sempre legata alla purezza della montagna e ai suoi valori,è orgogliosa di accompagnare gli atleti in questa straordinaria competizione.“Sostenere questo evento significa per noi ribadire il nostro legame con il territorio e con i valori dello sport: impegno, benessere e rispetto per la natura”, afferma Luca Bordogna, CEO del Gruppo Bracca-.Un sodalizio che unisce tradizione e innovazione, per un’edizione dei Mondiali all’insegna della passione e dell’eccellenza.