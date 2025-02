Abruzzo24ore.tv - Fondo Montagna: Santangelo, concordati nuovi criteri con Anci, Upi e Uncem

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila -guida per la destinazione delle risorse contenute nelnazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), finanziato dal ministero degli Affari regionali e gestito direttamente dalle Regioni. In Abruzzo per il 2025 si prepara una mini rivoluzione, alla luce dell’intesa che l’assessore agli Enti Locali, Roberto, ha stretto con i responsabili regionali dell’, dell’Upi e dell’con i quali sono stati individuatisettori destinatari dei finanziamenti. “Il, che quest’anno ha una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro, riserverà un’attenzione particolare ai servizi sul territorio dei piccoli comuni – spiega l’assessore-. Con i rappresentanti degli enti locali abbiamo deciso che saranno erogati contributi per l’acquisto di scuolabus che contemplino anche il trasporto di studenti disabili e per l’acquisto di mezzi sgombraneve.