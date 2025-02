Abruzzo24ore.tv - Fondo Montagna, Radica (ALI Abruzzo): “Mancano sport sostenibili e ambito sociale, spiace"

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - “Apprendiamo con favore della definizione dei criteri per la ripartizione del ‘’ concordati tra l'assessore regionale Santangelo, Anci, Upi e Uncem. Si tratta di iniziative apprezzabili, ma ci teniamo però a chiedere all'assessore di tenere presenti nel finanziamento anche impianti invernali diversi da quelli di risalita, come ad esempio lo sci dio altri.”, lo dichiara Angelo, presidente della sezione abruzzese dell’associazione Autonomie Locali Italiane. Il presidente di ALIprosegue: “Rimane del tutto assente inoltre l': i piccoli comuni montani hanno costi maggiori per l'accesso a servizi sociali e sanitari e sono caratterizzati da una popolazione più anziana. Se fossimo stati convocati al tavolo avremmo potuto portare il nostro contributo: lo abbiamo chiesto formalmente ma siamo stati ignorati.