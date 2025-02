Fondi, la Polizia passa al setaccio le aziende agricole

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 febbraio 2025 – Ai fini del contrasto dell’immigrazione irregolare e del suo sfruttamento, nella mattinata di ieri 5 febbraio, personale delladi Stato dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di, con la collaborazione dellaLocale e dell’Ispettorato del Lavoro, ha organizzato un mirato servizio nelle areeche cingono la città.I controlli hanno interessato alcuneed aree degradate dove trovano alloggio di fortuna le maestranze. In un’impresa locale sono stati controllati 6 cittadini indiani, di cui uno non è risultato in regola con il permesso di soggiorno e il suo ingresso sul Territorio Nazionale, mentre gli altri cinque erano muniti di nulla osta rilasciato per motivi di lavoro da altre Prefetture d’Italia, ma non ancora in regola, poiché non era stato perfezionato dai datori di lavoro, presumibilmente fittizi, l’ultimoggio che consente il rilascio del titolo.