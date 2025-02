Ilfogliettone.it - Fondazione Einaudi presenta ddl per immunità, ci sono anche Fi-Lega

Ripristinare il principio per cui “nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale” senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. È l’obiettivo del ddl di modifica costituzionaleto oggi alla Camera dalla, con la presenza significativa di numerosi autorevoli esponenti di Forza Italia e: i capigruppo in Senato, Maurizio Gasparri e Massimiliano Romeo su tutti.“Questa è una iniziativa di taglio squisitamente culturale ed è una battaglia antica della”, spiega il presidente dellaGiuseppe Benedetto che si rivolge a tutti i parlamentari, deputati e senatori” per apporre la propria firma alla riforma dell’articolo 68 della Costituzione: “Oggi noi lasciamo ai parlamentari presenti il nostro ddl già pronto per la firma.