Thesocialpost.it - Follia in Italia: poliziotti aggrediti a martellate, la disperata corsa in ospedale

Una sparatoria si è verificata lungo la bretella autostradale di Santhià, a Viverone, nel Biellese. Secondo quanto si apprende, ci sarebbe stato il coinvolgimento di almeno due agenti della polizia. L'elicottero del 118 è arrivato sul posto per prestare soccorso. Secondo quanto si apprende, due agenti di polizia sono stati feriti asulla bretella autostradale nei pressi della stazione di servizio di Viverone sud. Ad aggredirli, il conducente di un veicolo. L'uomo sarebbe stato ferito da un colpo di arma da fuoco esploso dai. Un agente sarebbe grave. I tre feriti sono stati portati in. La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.