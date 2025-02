Laprimapagina.it - Foligno. Incontro tra Regione Umbria e comunità islamica: dialogo e inclusione al centro

Ieri sera l’assessore regionale alle politiche sociali, Fabio Barcaioli, ha partecipato a uncon l’Associazione Al Islamiya per l’educazione e la comunicazione a. L’iniziativa, segnata da un clima di apertura e confronto, ha visto l’assessore portare i saluti della presidente Stefania Proietti e della, esprimendo solidarietà alladopo un recente episodio avvenuto in una farmacia locale, che ha coinvolto una donna musulmana.Accolto dal presidente dell’associazione, Baslam Said, e dal vicepresidente, Labeidh Mohamed, Barcaioli ha sottolineato l’importanza di rafforzare ilinterculturale, promuovendoe rispetto reciproco. “L’deve essere un impegno quotidiano – ha dichiarato – e dobbiamo costruire spazi diautentico, in cui il rispetto e la conoscenza siano alla base della convivenza”.