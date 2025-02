Foibe La Russa | ricordare non è un atto superfluo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 feb. (askanews) – “Non è uncelebrare ogni anno il giorno del Ricordo, ma affermare che è una occasione per rendere onore, tardivo, a coloro che subirono l’oltraggio dell’indifferenza, o peggio della persecuzione, è tuttora undoveroso, sentito e necessario”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, prendendo la parola a palazzo Madama nel corso della presentazione del libro sulledel senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia. A giudizio di La“c’è stata tanta disattenzione, diciamo ‘disattenzione’ per usare un termine buono, ma una parte degli italiani non ha mai trascurato” di considerare le vittime di quelle vicende “non solo parte dell’Italia, ma vicina più di chiunque altro”. “L’esodo, le torture, l’uccisione barbara di milioni di italiani trovarono la pessima accoglienza non solo dei comunisti e della sinistra (famoso il latte negato ai bambini alla stazione di Bologna) ma anche del potere italiano che non voleva creare attrito con la sinistra e con i vincitori”, ha aggiunto.