Iltempo.it - "Foibe colpa dei fascisti", l'ultima follia ideologica: così l'Anpi stravolge la storia

Leggi su Iltempo.it

Puntuali con l'arrivo di febbraio giungono le vergognose prese di distanza della sinistra nostrana da una delle più feroci tragedie occorse al nostro popolo: le. Come da tradizione, a dar via alle oscene danze è l', che proprio non vuole ammette le responsabilità della rive gauche della politica italiana. «In base a una presunta verità politica dichiarata come assoluta e incontestabile si sono rimosse dal dibattito pubblico due circostanze storiche che hanno segnato in modo determinante la vicenda dell'attuale confine italo -sloveno. La prima è il cosiddetto fascismo di confine che, nel 1919 e negli anni successivi, insanguinò quelle terre con distruzioni, violenze e omicidi nei confronti in particolare delle minoranze slave (sloveni e croati) oltre che degli oppositori politici del fascismo nascente».