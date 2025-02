Oasport.it - FOCUS SUPER BOWL 2025 – Chiefs vs Eagles: Analisi e Previsioni

In questo esclusivo video, Alice Liverani e Alessandro Passanti intervistano Marco Cangelli in vista del, dove si affronteranno i Kansas City(campioni in carica 2024-2023) e i Philadelphia, pronti a cercare il riscatto dopo la sconfitta nel2023. Con Patrick Mahomes al comando, ipuntano a confermarsi ancora una volta, mentre gli, con Jalen Hurts , sono determinati a conquistare il secondo titolo della loro storia. Nel cuore del Caesarsdome di New Orleans , Cangelli analizza i punti di forza delle due squadre, cosa aspettarsi dalla finale e come prepararsi al meglio per il grande evento. Passanti e Cangelli offrono anche consigli su quale partita rivedere per entrare nel giusto clima e su quali giocatori potrebbero sorprenderci durante il match.