Focene Feola | Potenziata la segnaletica su via Coccia di Morto

Fiumicino, 6 febbraio 2025 – “E’ stato effettuato qualche giorno fa il potenziamento dellain vialedirelativa all’ingresso dell’area di cantiere“. A darne notizia è il presidente della Commissione Lavori pubblici Roberto.“Il tratto in questione, è stato infatti più volte segnalato dai cittadini come pericoloso. Sono numerosi gli incidenti stradali che si sono verificati. L’intervento eseguito mira a migliorare la viabilità locale ed a garantire la sicurezza stradale. E’ stata ripristinata elasia orizzontale che luminosa in corrispondenza dello svincolo per l’accesso al cantiere del nuovo porto commerciale in costruzione – ha spiegato-. Nelle segnalazioni si specificava di quanto fosse poco visibile, nelle ore serali soprattutto, l’ingresso al cantiere e per questo gli uffici dell’assessorato si sono coordinati con la ditta che sta operando e gestendo i lavori affinché si potesse intervenire per la tutela di tutti.