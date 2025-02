Fiumicino, nuove soluzioni per un trasporto locale più efficiente e accessibile

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025- L’amministrazione comunale prosegue nel suo impegno per migliorare ilpubblicocon una serie di interventi previsti a partire da settembre 2025. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di studenti, pendolari e residenti, rendendo gli spostamenti più efficienti e accessibili. Uno dei principali progetti in fase di sviluppo riguarda il potenziamento delle linee scolastiche, con un collegamento diretto tra il territorio comunale e alcuni degli istituti più frequentati. Gli studenti dei licei Keplero, Francesco Vivona, S. Cannizzaro e dell’Istituto Superiore di Via delle Vigne potranno usufruire di un servizio dipotenziato, migliorando l’accessibilità alle scuole.“Abbiamo richiesto la fattibilità di questi collegamenti per venire incontro alle necessità di molti studenti”, ha dichiarato l’assessore alpubblico, Angelo Caroccia.