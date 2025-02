Lanazione.it - Firenze, si apre la mostra su Giovanni Galli all’Accademia delle Arti del Disegno

, 6 Febbraio 2025 - Ilcome alfabeto espressivo per conoscere se stesso, dare eco alla più intima aspirazione di trasformazione del proprio Io. Con questa impronta autobiografica prende vita e si potenzia il segno “dissidente” dinella“Aspettando la bomba. L’Art Brut di”, promossa dall’Associazione La Nuova Tinaia per celebrare i trent’anni di attività di uno degli autori più significativi di questa arte “grezza” e autodidatta nata all’interno degli ospedali psichiatrici, e in programma dall’8 febbraio al 28 marzo presso la SalaEsposizioni dell’Accademiadel(Via Ricasoli 68). Curato da Gustavo Giacosa, personalità eclettica e appassionata al tema dell’Art Brut, il progetto espositivo rende omaggio a unsta italiano di origini fiorentine, figura emblematica seppure ancora misconosciuta al grande pubblico, nell’ambito dei cinquant'anni de La Tinaia, punto di riferimento socio-culturale di livello internazionale.