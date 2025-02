Lanazione.it - Firenze, ospite del Korea Film Fest il regista Na Hong-jin

, 6 febbraio 2025 – IlNa-jin, capofila del genere del "noir coreano" attraverso il suo stile visivo audace e originale, sarà uno degli ospiti della 23esima edizione del Florence, in programma adal 20 al 29 marzo, con un omaggio cinematografico dei suoi, il primo organizzato in Italia. Ilincontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoie terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia (info e prenotazioni su.com). Idi Na-jin, classe 1974, sono profondamente radicati nella cultura coreana e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti anche internazionali. Ilival presenta il suod'esordio “The Chaser”, un thriller del 2008 proiettato per la prima volta a Cannes e insignito successivamente di diversi premi, tra cui quello per la miglior regia ai Grand Bell Awards.