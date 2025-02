Lanazione.it - Firenze, Mostra dell’Artigianato: la carica dei 500

, 6 febbraio 2025 – Sono oltre 500 gli espositori, su una superficie di 35mila metri quadrati, che parteciperanno alla nuova edizione, l'89esima, dellainternazionale dell'artigianato, in programma dal 25 aprile al 1 maggio alla Fortezza da Basso di. La, si spiega in una nota, che lo scorso anno ha segnato 65mila visitatori registrati, "rappresenta per tante imprese artigiane, giovani maker, creativi, progettisti, designer un'occasione da non perdere per esporre in uno dei più importanti quartieri fieristico-congressuali del mondo e raccontare le loro storie e le eccellenze del loro territorio. E sarà un'edizione con una forte 'vocazione’ internazionale, grazie anche ai rapporti stretti avviati con le principali Camere di commercio italiane all'estero (Ccie) per la partecipazione di espositori provenienti da molti paesi tra i quali: Francia, Spagna, Egitto, Marocco, Cina, India, Pakistan, Vietnam, Singapore”.